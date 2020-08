La giunta Ottaviani, nell’ultima seduta settimanale, ha approvato il progetto intitolato “Food stock Frosinone”, alla sua prima edizione. L’iniziativa, che si terrà in piazza de Curtis, nelle vicinanze della Villa comunale, fino al 23 agosto, dalle 19.30 alle 24, prevede musica dal vivo, intrattenimento e dj set, all’interno di un’area all’aperto nel rispetto delle norme sanitarie e delle prescrizioni relative al distanziamento sociale.

L’evento, organizzato dagli imprenditori Carlo Sbardella, Carlo Corsetti e Xu Zhangbin, titolari di attività presenti nell’area, ben si inserisce, dunque, nell’ambito delle manifestazioni previste dall’amministrazione per favorire il commercio e la ripartenza economica dopo le criticità scaturite dall’emergenza da covid-19. Il programma di “Foodstock” prevede le serate (a partire dalle 21.30) in compagnia di The Bojacks (7 agosto), Trickster Band (8 agosto), Elisa Scapeccia Performer di danza medio-orientale (9 agosto), Mario Capuani (10 agosto), Il cervellone ciociaro quiz game (11 agosto), The Ocean – Led Zeppelin tribute band (12 agosto), club Mario (13 agosto), i Salta Pizzica (14 agosto), dj Antonio Manero Spaziani (15 agosto) e Triviani swing band (16 agosto). Mario Capuani tornerà ad esibirsi il 17 agosto; intrattenimento e cabaret con il quiz game Il cervellone ciociaro il 18. Antonio Manero Spaziani con il suo set dedicato agli anni 70, 80 e 90 e all’happy music tornerà il 19, mentre il 20 sarà la volta della Gemini band. Un set a tutto rock, il 21 agosto, sempre con Antonio Spaziani; il 22 spazio alla Triviani swing band. Chiusura il 23 agosto con Sciaradacustica. Info sulle pagine Facebook e Instagram Foodstock Frosinone (https://www.instagram.com/foodstockfrosinone e www.facebook.com/foodstockfrosinone).