Fondo contrasto deindustrializzazione in Ciociaria, proroga di 12 mesi

A seguito della lettera al Ministero per gli Affari Europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, inviata dal Presidente del Consiglio Provinciale e Delegato alle Attività Produttive e Sviluppo Economico, Anci Lazio, Gianluca Quadrini, nella quale si chiedeva la proroga dei termini di impiego delle risorse del Fondo di Contrasto alla Deindustrializzazione, è stata ottenuta, nella giornata di oggi, una proroga di 12 mesi. “Abbiamo raggiunto un grande risultato di squadra per le aziende della provincia di Frosinone, Latina e di tutta la Regione Lazio”. Afferma in una nota Gianluca Quadrini che, nell’ultima riunione del direttivo Anci Lazio, dello scorso 15 novembre, che a seguito dell’allarme proveniente dalle aziende che dal 30 settembre attendono l’elenco dei beneficiari del fondo di contrasto alla deindustrializzazione, si è attivato presso il ministero per sostenere la relativa alla richiesta di proroga dei termini di impiego delle risorse visti i ritardi di comunicazione delle scadenze. “114 Milioni di euro per tutta la Regione Lazio di cui circa 44 Milioni tra le industrie e le aziende della provincia di Frosinone e Latina. Come delegato allo Sviluppo Economico Anci Lazio e Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone ho scritto, insieme ad altri attori coinvolti attivandoci presso Ministero per gli Affari Europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, che ha accettato le nostre sollecitudini. La proroga di un anno, avvenuta in tempi brevi dalla richiesta, è un segno tangibile del lavoro fatto con concretezza e con sinergia. Perché quando si lavora per il territorio e in sinergia si riescono ad ottenere grandi risultati, come questo. Oggi, infatti, abbiamo raggiunto un grande risultato – conclude Quadrini – che darà alle imprese del territorio della Provincia di Frosinone, Latina e della regione la possibilità di non perdere questa importante occasione, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Aver raggiunto questo obiettivo dimostra la nostra vicinanza al territorio e alle esigenze delle nostre comunità. Lavoriamo e continueremo a lavorare in questa direzione affinchè nella nostra provincia si realizzi quel processo di crescita tanto atteso e che merita per le sue grandi potenzialità”.

Redazione Digital