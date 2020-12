“Il signor Vincenzo Farina di Alatri, sindacalista della CGIL, ha augurato ai militanti e sostenitori di Fratelli d’Italia, ma in sostanza ai credenti, di ammalarsi di Covid.La nostra colpa sarebbe, secondo lui, quella di voler celebrare il Natale in modo degno. La sinistra e la sua cultura dell’odio sono i virus più pericolosi per questo Paese”. Lo comunica Gioventù Nazionale Provincia Frosinone.

Redazione Digital