Movida a Cassino. I giovani fanno aperitivo e l’esercito si prepara.

“Ho già comunicato al Prefetto la mia preoccupazione e in settimana chiederò ufficialmente una presenza fissa delle forze dell’ordine e, se fosse possibile, anche dell’esercito oltre a delle ordinanze di chiusura di intere zone – ha affermato il sindaco Enzo Salera – Una misura triste, ma che sono costretto a prendere viste le immagini di questo pomeriggio. Purtroppo, come sta avvenendo in altre città, anche a Cassino abbiamo dimostrato di non avere meritato di essere stati inseriti in una regione gialla. E se non corriamo subito ai ripari, la sanità si troverà velocemente nella terribile situazione di non poter curare tutti. Come è avvenuto lo scorso marzo a Bergamo, con migliaia di morti. Questo non può e non deve avvenire”.

Redazione Cassino