Follia in autostrada, a 400 all’ora con il suo nuovo bolide

A 414 all’ora a bordo della nuova Bugatti. Eppure non è la prima volta che Radim Passer è protagonista di imprese di questo tipo. Una velocità da record a bordo del suo bolide Bugatti Chiron, sfidando ogni pericolo. Lo ha fatto in un tratto senza limiti di velocità nei dintorni di Wittenberg, Germania.

Radim ha pubblicato il video del record, curato nei minimi dettagli; il Passer (tra l’altro la parola inglese sta ad indicare “colui che sorpassa”, e cade proprio a fagiolo!), come abbiamo detto, è già conosciuto per altri record eccezionali, sempre a bordo di vetture altrettanto straordinarie. Sullo stesso identico tratto di strada, circa 10 chilometri di percorso, l’uomo aveva guidato anche la sua Bugatti Veyron superando i 400 km/h

L’uomo, appassionato di supercar e di guida a tutta velocità, ha anche spiegato all’interno del suo video i moltissimi inconvenienti che ha dovuto affrontare, tutto quello che lo ha costretto a dover ripetere le sue imprese più volte, in innumerevoli tentativi fatti in diversi anni, per riuscire a raggiungere traguardi simili di velocità al volante delle sue Bugatti. Un esempio? L’uomo ha parlato della temperatura esterna troppo bassa, che non permetteva alle gomme dell’auto di entrare in temperatura, ma anche di differenti altri imprevisti con la trasmissione.

Il precedente record di Radim Passer risaliva al 2015, e così nel mese di luglio dello scorso anno, dopo sei anni dalla sua eccezionale impresa di guida sull’autostrada tedesca senza limiti di velocità, l’uomo è riuscito a compiere la nuova impresa anche con la Chiron, dopo aver raggiunto il record con la Veyron. Prima di tentare di ottenere il suo nuovo primato questa volta però ha fatto controllare la macchina a Molsheim, presso il service Bugatti, che ha realizzato un’accurata ispezione all’auto. Passer ha senza dubbio voluto accertarsi di non dover ripetere più volte il tentativo per problemi al suo bolide, oppure ha voluto ‘semplicemente’ prestare più attenzione alla sicurezza dell’impresa, ampliandone i margini grazie al controllo da parte degli esperti.

La Casa ha così fornito a Passer tutte le garanzie, e l’uomo ha dato il via libera alla sua impresa da record. Si è presentato con degli amici e altre supercar sul tratto che ha scelto alle 4:50 del mattino, chiaramente per trovare meno traffico possibile.

Redazione Digital