Le vie del centro delle grandi città prese d’assalto per lo shopping natalizio. Da Roma a Milano, da Torino e Firenze a Napoli la maggior parte delle persone ieri indossava la mascherina, ma non sono mancati assembramenti e code. Nel Lazio, in zona gialla dall’entrata in vigore del del Dpcm del 4 novembre sulla divisione dell’Italia in fasce di rischio, i negozi non sono mai stati chiusi; la Lombardia e il Piemonte passano oggi in zona gialla e la Campania resta arancione.