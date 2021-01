«In spiaggia con la gente»: il presidente del Brasile Jair Bolsonaro pubblica sui social un video in cui si tuffa in mare in mezzo a una folla di bagnanti. Bolsonaro ha trascorso il capodanno nello stato di San Paolo e il primo gennaio ha fatto il bagno a Praia Grande, dove si trovava una miriade di persone, senza alcun distanziamento, nonostante il paese abbia superato i 195 mila morti per Covid. corriere.it