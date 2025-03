Florian, ecco la partnership tra il più antico caffè d’Italia e Nespresso

Due realtà pionieristiche, ognuna a proprio modo e in epoche diverse, si incontrano per dare vita a un’esperienza di gusto senza tempo. Da un lato, Caffè Florian, il più antico Caffè d’Italia e d’Europa, testimone di oltre tre secoli di storia, arte e cultura e fin dalla nascita luogo di incontro di letterati e artisti. Dall’altro, Nespresso, che da un’idea semplice e altrettanto rivoluzionaria, ha permesso a chiunque di vivere la miglior esperienza di degustazione del caffè, anche a casa. L’incontro tra due realtà iconiche, entrambe custodi di una tradizione che guarda al futuro, ha dato vita a Nespresso I Caffè Florian, la nuova miscela in edizione limitata che racchiude in una capsula l’ispirazione al patrimonio storico, artistico e culturale che Caffè Florian custodisce e tramanda di generazione in generazione. Gustare un caffè al Caffè Florian significa immergersi in un luogo dove il tempo sembra sospeso: Caffè Florian è qui e ora, ma è anche senza tempo, trascende passato e futuro, adattandosi ed evolvendo il proprio valore, sempre guardando avanti. Tra gli affreschi e gli specchi delle Sale, ogni dettaglio racconta la lunga e vivace storia della città, ma anche le storie di poeti, artisti e intellettuali come Goethe, Dickens, D’Annunzio, Hemingway, Proust, che qui si sono incontrati scrivendo le pagine della storia. Una capacità di attraversare il tempo restando sempre attuale che affonda le proprie radici nel 1720, quando Carlo Goldoni immortalò il fondatore del Florian, Floriano Francesconi, nella figura del caffettiere Ridolfo protagonista della commedia “La Bottega del Caffè”. Il nome scelto era solenne e ambizioso: “Alla Venezia Trionfante”, ma ben presto prevalse la consuetudine tipicamente veneziana di chiamarlo semplicemente “Florian”, quando all’epoca il caffè era ancora una novità esotica, una bevanda proveniente dall’Oriente che affascinava e incuriosiva. Poi il caffè divenne la bevanda simbolo della rivoluzione intellettuale e qui si incontrarono Cavour, Mazzini, Garibaldi mentre si discuteva dell’Italia che sarebbe stata, fino al 1848 quando il Caffè vide la nascita della Repubblica di Venezia e, alla fine dell’Ottocento, la nascita della Biennale di Venezia. Oggi, l’incontro con Nespresso vuole celebrare il gusto inconfondibile del caffè ispirato alla tradizione italiana, che attraverso i secoli è stata tramandata tazzina dopo tazzina tra le mura di Caffè Florian e che, ora, si potrà vivere anche a casa grazie all’esperienza di Nespresso nell’arte della creazione di miscele di caffè uniche, amplificando e rinnovando quella che invece è quell’esperienza che ancora oggi rappresenta, con Caffè Florian, un vero e proprio viaggio nella storia e nel tempo. Un vero e proprio incontro di due rivoluzioni, la prima nel 1720 e l’altra con Nespresso nel 1986, quando portò la cultura dell’espresso del bar direttamente a casa, grazie a quell’innovazione tecnologica che è stata in grado di tradurre il savoir-faire dei caffè fuori casa nell’arte della miscelazione anche in capsula, e che oggi, dopo quasi 40 anni, continua grazie ai maestri torrefattori in grado di comprendere a fondo le origini e la trasformazione degli aromi e del gusto dei caffè Nespresso.

Redazione Digital