Fleximan distrugge un altro autovelox, è il decimo

E dieci. Dopo l’exploit del 19 dicembre, a Rivà di Ariano, lungo la strada provinciale 38, Fleximan torna a colpire abbattendo il decimo autovelox in Polesine da maggio 2023. Il «colpo» è avvenuto probabilmente nella notte tra mercoledì e giovedì 30 gennaio a Taglio di Po, lungo la provinciale che conduce a Porto Tolle. Anche in questo caso la «potatura» sembra esser stata compiuta con un flessibile. La sindaca di Taglio di Po, Laila Marangoni, ha presentato denuncia ai carabinieri e non si fa intimidire: «Lo rimetteremo in funzione appena possibile. Non vogliamo – spiega – essere in balìa di persone che non si curano del danno che provocano agli altri e, vorrei dire, anche a sé stessi per le conseguenze penali dei loro gesti». In Polesine, come accennato, siamo al decimo dispositivo per il controllo della velocità abbattuto. Nel 2023, da fine maggio, in provincia di Rovigo sono stati sette i casi di abbattimento di apparecchi rilevatori di velocità, sempre tagliati alla base del palo. Nel dettaglio, il velox di Bosaro è stato danneggiato due volte tra maggio e luglio. Poi i due episodi vandalici ai danni del dispositivo di Giacciano con Barucchella, lungo la Regionale 482, accaduti sempre la primavera 2023. Poi, la notte di Natale dell’anno scorso, il doppio abbattimento a Taglio di Po e l’episodio di Corbola. Nel 2024, segato un ottavo autovelox in Romea fra il 3 e il 4 gennaio. Poi più nulla salvo un episodio in Friuli. Però pochi giorni fa, tra sabato e domenica, è stato tagliato il palo di sostegno di un autovelox a Bertiolo, piccolo comune in provincia di Udine. Per gli episodi polesani le indagini della procura di Rovigo hanno individuato un presunto responsabile. Si tratta di Enrico Mantoan, un operaio metalmeccanico 42enne originario di Este nel Padovano e residente nel Delta del Po che avrebbe danneggiato 5 rilevatori e che è indagato per danneggiamento aggravato a beni esposti per necessità o consuetudine alla pubblica fede e per interruzione di pubblico servizio. A Mantoan contestati gli assalti ai due apparecchi di Bosaro, a quelli a Taglio di Po e Corbola nella notte di Natale 2023 e a quello sulla «Romea» di inizio 2024. Contro Mantoan ci sarebbero le immagini della telecamera vicina all’autovelox assaltato a Rosolina sulla «Romea». I carabinieri di Adria, basandosi sugli accertamenti sui varchi lungo le strade polesane, nonché su riscontri su tabulati e celle, ma anche perquisizione e sequestri, sono arrivati al metalmeccanico 42enne che ha gravitato nel movimento di estrema destra Forza Nuova. corriere.it