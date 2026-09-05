Flaminio Maphia, “Hip hop in ogni parte del mondo movimento culturale più influente”

di Maurizio Frasca

Nata tra i block party del Bronx come forma di riscatto, espressione sociale e pura attitudine, la cultura hip hop ha saputo travalicare ogni confine geografico per diventare il movimento culturale più influente del nostro tempo. In Italia, la filosofia dei quattro elementi — DJing, MCing, B-boying e Writing — ha trovato un terreno fertilissimo, trasformandosi da fenomeno underground a pilastro della musica d’autore contemporanea. Tra chi ha saputo reinterpretare questo codice espressivo con autenticità e originalità spiccano senz’altro i Flaminio Maphia: un gruppo che ha arricchito lo storytelling nostrano infondendovi la carica irriverente, l’ironia e lo spirito dissacrante della capitale. Abbiamo incontrato Rude MC (al secolo Maurizio Ciferri) per viaggiare insieme tra la storia, le contaminazioni e il futuro della cultura hip hop e la musica rap.

Maurizio, partiamo dal panorama attuale: la scena rap è ormai dominata dalla trap. Che rapporto hai con questa evoluzione e come la osservi da pioniere del genere? Con grande curiosità, senza snobismi. La trap ha cambiato le regole del gioco, dalle produzioni alle metriche ed è affascinante vedere come i ragazzi oggi usino la musica per raccontare il proprio mondo. Ogni epoca ha il suo linguaggio urbano: noi avevamo le nostre sonorità e il nostro stile, loro hanno il loro. Mi incuriosisce osservare come si evolve la scrittura e quali nuove sfumature riescano a tirare fuori attraverso l’uso di nuove sonorità.

A proposito di nuova scena, in molti vedono in giovani artisti come El Matador una sorta di erede o “portatore della briglia” della scuola Flaminio Maphia, grazie al suo modo ironico e scanzonato di affrontare determinati temi. Ti ci ritrovi? Sì, è un paragone stimolante. Vederlo trattare certi argomenti con quell’attitudine scanzonata e quell’ironia tagliente mi ricorda molto lo spirito con cui noi abbiamo sempre affrontato la musica. Saper far ridere e riflettere contemporaneamente senza prendersi troppo sul serio è un’arte rara nel rap e vedere che c’è chi raccoglie quel testimone con freschezza fa davvero piacere.