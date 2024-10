Fiume Liri si rifà il look, messa in sicurezza bonifica fluviale e riqualificazione ponti

“Come Consigliere Regionale, eletto in Ciociaria, non posso che sottolineare più che positivamente questo ulteriore importante segnale di attenzione per il nostro territorio – ha affermato il consigliere regionale Daniele Maura – L’intervento, approvato ieri in Giunta, grazie all’Assessore Giancarlo Righini, relativo alla messa in sicurezza, rinaturalizzazione e bonifica fluviale ed infrastrutturale del tratto dal ponte Vaughan al ponte S. Rocco attraversato dal fiume Liri, nel comune di Sora, dimostra, ancora una volta, la grande attenzione che l’amico Righini dimostra nei confronti di queste tematiche oggi molto più delicate ed importanti del passato e non solo in provincia di Frosinone. L’intervento verrà realizzato grazie ai fondi previsti nel Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio. La quota prevista è pari a Euro 1.100.000 e prevede, nello specifico, tra l’altro, la protezione delle sponde fluviali dal rischio di erosione e mantenimento della stabilità dell’ambiente fluviale, contribuendo alla conservazione e alla gestione sostenibile delle risorse idriche e degli ecosistemi fluviali. La rinaturalizzazione dell’alveo fluviale, finalizzato a ripristinare le condizioni ecologiche e idrologiche naturali del corso d’acqua, promuovendo la biodiversità, migliorando la qualità dell’acqua e aumentando la resistenza del fiume agli impatti degli eventi estremi e dei cambiamenti climatici, ed un intervento di ripristino e riqualificazione della passerella ciclo pedonale e delle rampe di accesso, volti alla bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture presenti sul tratto di fiume Liri interessato dal seguente progetto. Tutti interventi strategici attesi da molti anni che ora, grazie all’impegno dell’Assessore Giancarlo Righini, diventeranno realtà e permetteranno di porre in essere una protezione fluviale delle sponde del fiume per dissipare l’energia delle correnti e proteggere il terreno circostante dall’erosione oltre alla rinaturalizzazione dell’alveo, al rifacimento delle scale di accesso, piantumazione di essenze arboree e realizzazione di nuova passerella ciclopedonale sulle sponde del fiume Liri, in prossimità del quartiere San Rocco. Questi i tempi previsti: il 30 agosto 2024 avvio della progettazione, il 30 dicembre di quest’anno l’approvazione della progettazione esecutiva e avvio della procedura di gara, sottoscrizione del contratto dal 30 aprile 2025 entro il 31.12.2025, consegna dei lavori al 30.4.2025 con chiusura degli stessi al 15.6.2025 e l’approvazione del collaudo al 30.11.2025”.

Redazione Digital