Fissa appuntamento con una escort in Ciociaria, minacciato e costretto lui a pagare

La Polizia di Stato notifica un provvedimento cautelare personale del divieto di dimora nella città di Sora e divieto di avvicinamento alla persona offesa per un cittadino residente in provincia di Vicenza. Personale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha notificato un’Ordinanza Cautelare Personale nei confronti di un cittadino, resosi responsabile di minacce di natura estorsiva. In particolare, un giovane uomo residente nella città di Sora, aveva prenotato online un appuntamento con una escort, a cui il denunciante non dava seguito per un successivo ripensamento. Tuttavia a seguito di questa prenotazione, la vittima iniziava ad essere raggiunto da insistenti richieste di denaro. La parte offesa, dietro la minaccia della divulgazione della avvenuta ricerca di compagnia, in un primo momento assolveva alla richiesta del pagamento mediante bonifico e in un secondo momento la dazione di denaro avveniva di persona presso una abitazione insistente nel Sorano. Grazie a quest’ultimo pagamento, la Polizia del Commissariato di Sora è riuscita a documentare l’episodio e ad identificare il soggetto, un 35enne straniero residente nel Vicentino che, nella giornata del 30 scorso, è stato raggiunto dal provvedimento summenzionato emesso dal Gip, del Tribunale di Cassino su richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.