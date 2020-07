I Carabinieri di Veroli, a conclusione di specifica attività attività info-investigativa, scaturita da una denuncia-querela presentata da una 25enne del luogo, deferivano in stato di libertà, alla competente autorità giudiziaria un 43enne già censito per reati analoghi, poiché resosi responsabile del reato di “frode informatica”. Nello specifico, il malfattore nei giorni scorsi qualificandosi quale dipendente di Poste Italiane, effettuava una telefonata sull’utenza della vittima alla quale richiedeva i dati della PostePay per poi sottrarle la somma di circa 1.700 euro che poi accreditava sulla propria PostePay.

Redazione Veroli