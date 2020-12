“Al via il bando, finanziato con un milione di euro, per contributi ai cittadini residenti nei comuni della Valle del Sacco e nell’agglomerato di Roma per la sostituzione delle automobili inquinanti – ha affermato il presidente del consiglio regionale Mauro Buschini – Si possono ricevere, a fondo perduto, contributi che vanno da un minimo di 1.000 a un massimo di 3.500 euro cumulabili con altri incentivi. La Regione Lazio scommette sulle politiche green per combattere l’inquinamento atmosferico. Con gli incentivi messi a disposizione sarà possibile svecchiare il parco auto con modelli a basse emissioni e innovativi, in due delle zone del Lazio più colpite dalla morsa dello smog, intervenendo così sulla qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini. Grazie all’assessore Onorati per il lavoro che sta portando avanti”.

