L’infanzia: la ribellione del bambino alle logiche degli adulti

di Federico Cavalli

Amate l’infanzia; favoritene i giochi, le gioie, le amabili inclinazioni. Chi di voi non ha rimpianto talvolta questa età in cui il riso non si spegne mai sulle labbra e l’anima è sempre serena? Jean-Jacques Rousseau, Emilio o Dell’educazione, 1762

Intendo, in queste poche righe che spero non vi risultino tediose, fare un piccolo elogio di quel mondo che, troppo spesso, dimentichiamo di aver vissuto. Eppure tutti proveniamo da quel paese, ognuno ci è dovuto passare prima di scendere a patti con la realtà. Dedico dunque queste parole d’inchiostro a colui che, inconsapevolmente, dissente da tutto e tutti, dissente non per convinzione ma, semplicemente, perché si limita a vivere come egli è.

Tutti noi abbiamo vissuto, in un determinato periodo della nostra esistenza, dissentendo completamente e in ogni istante dalle mediocri logiche del mondo: ciò è avvenuto nell’infanzia. Il bambino, per sua natura, è dissidente; egli non deve produrre niente e non deve pensare ad altro se non al meravigliarsi e, dunque, al godersi la vita attimo per attimo. La sua esistenza è completamente estranea alle leggi del mondo e la società tollera la sua presenza non perché è spinta da un chissà quale moto di tenerezza nei suoi confronti, ma perché vede in lui, in potenza, tutto ciò che potrà produrre, riconoscendo in lui un’altra pedina da inserire a tempo debito nel mondo del lavoro. Più si cresce, più si incomincia ad incasellare quest’anima dissidente all’interno di quelle caselle tanto care agli adulti; si incomincia così a deviare il naturale percorso di crescita che lo porterebbe a contemplare e ad approfondire tutto ciò che genera bellezza e meraviglia. Presto solamente con una preoccupazione dominerà il suo animo: trovare il proprio posto nel mondo degli adulti, adattandosi al loro modo di vedere il mondo un’ottica lavorativa immersa in un’atmosfera estremamente seriosa

Il bambino non può sottrarsi a tale percorso di abbrutimento, di mediocrizzazione della propria esistenza, ma manterrà sempre questa sua nobile anima all’interno del proprio essere, del proprio cuore. Il dissidente è colui che riscopre, attraverso un discernimento interiore, la propria componente fanciullesca, la rianima e, stando attendo a non bruciare, la fa ardere a poco a poco, per poter così condurre un’esistenza lontana dalle mediocri leggi degli adulti.

“Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi di essi se ne ricordano” così Antoine de Saint-Exupèry fa parlare il piccolo principe; mai parole furono più adatte per descrivere la nostra società. L’intero racconto qui brevissimamente citato, descrive perfettamente il percorso di un uomo che, riscoprendo la propria componente bambinesca, ormai quasi del tutto spenta dal suo esser divenuto adulto, riesce a liberarsi da tutte le catene che lo avevano oppresso sino a quel momento, e riesce a farlo proprio grazie all’aiuto del piccolo principe, la personificazione dell’infanzia stessa, che riesce a fargli capire come sia arido e senza vita il modo di vedere il mondo che il pilota ormai è abituato a percepire; eppure quest’ultimo non rimane nella propria condizione di mediocrità, accetta di intraprendere un percorso di liberazione e, dissentendo, diviene nuovamente bambino, diviene dissidente.

Filosofia oltre i muri èuna rubrica filosofica che occupa uno spazio che non le appartiene, la si trova dove non ci si aspetterebbe di trovarla, esce fuori dalle mura dell’università, straripa per abbondanza da contesti accademici e si riversa nelle strade della vostra città, percorre vicoli e entra nelle case; è una filosofia che si mette al servizio del dialogo, educata all’ascolto. Non sarà curata esclusivamente da una persona, il pensiero di diversi filosofi interagirà con noi per offrire una chiave interpretativa della realtà che non sia univoca, nel segno del dialogo e avversa ad ogni pregiudizio.

Lucia De Carolis