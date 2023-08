Figlio prende il padre a coltellate e lo ammazza, fermato e arrestato

Un figlio ha ucciso il padre al culmine di una lite. È successo attorno alle 13 in un’abitazione di via Verdi a Cavernago. Il giovane, Federico Gaibotti, 30 anni, aveva da tempo problemi di tossicodipendenza che avevano anche portato il Comune di Cavernago a emettere dei provvedimenti. Il giovane, che aveva avuto in passato un laboratorio di tatuaggi e piercing in via Piave a Martinengo, è andato oggi a casa del padre Umberto, di 64 anni, che vive solo dopo la separazione con la moglie (con la quale vive il secondo figlio). Tra i due è scoppiata una lite iniziata in casa e proseguita in giardino, al culmine della quale il figlio ha ucciso il padre a coltellate. Federico Gaibotti è già stato arrestato dai carabinieri. «Nei mesi scorsi eravamo intervenuti più volte per aiutare quel giovane – commenta il sindaco Giuseppe Togni -, io stesso avevo firmato due accertamenti sanitari obbligatori. Ma troppo spesso noi istituzioni e soprattutto le famiglie sono lasciate sole ad affrontare i problemi. Non possiamo che essere vicini alla famiglia così colpita dalla tragedia». corriere.it