Fiera del fumetto in Ciociaria, Picomics ecco tutto il programma

di Fabio Paris

Il pittoresco borgo di Pico, in provincia di Frosinone, si anima di entusiasmo e creatività in vista della prima edizione di “Picomics”. Questo evento, che si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fumetti e cultura nerd, è promosso dall’associazione di promozione sociale e culturale “Spirito Libero” e si terrà il 22 settembre 2024. Dalle ore 9 alle 17:30, Pico si trasformerá in un vivace palcoscenico di fantasia e divertimento. I visitatori potranno incontrare cosplayer, esplorare stand ricchi di gadgets, partecipare a giochi di ruolo e giochi da tavolo, e sfogliare fumetti di ogni genere. Uno dei momenti più attesi della giornata sarà il torneo di Games, aperto a tutti previa iscrizione, che promette sfide avvincenti e premi entusiasmanti. Un altro highlight dell’evento sarà la presentazione del libro di poesie illustrato “Siri, spiegamelo con una poesia”, curato da Vanessa Carnevale e Lorenza Aceto, quest’ultima membro dell’associazione promotrice. Questo libro, che unisce la bellezza della poesia all’arte dell’illustrazione, sarà presentato dal direttore artistico dell’ evento: Pierfrancesco Vallone. Un’opera che promette di incantare e ispirare i lettori con la sua originalità e profondità. Non vogliamo svelarvi troppo, ma possiamo garantirvi che “Picomics” sarà un evento straordinario, ricco di sorprese e momenti indimenticabili. Un ringraziamento speciale va agli sponsor e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, dal presidente dell’associazione Pino Abatecola al vice presidente Walter Turchetta, al direttore operativo Simone Marsella, al responsabile della sicurezza Gianluca Grossi e al responsabile alla comunicazione Luca Conti. Preparatevi a vivere una giornata magica e coinvolgente al “Picomics”. Non mancate!