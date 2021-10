“Automotive, Zingaretti dorme – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Oggi nel corso del tavolo tenutosi al Ministero dello Sviluppo Economico tra i vertici di Stellantis ed il ministro Giancarlo Giorgetti, l’azienda ha illustrato il suo piano industriale sul distretto di Torino. Perché Zingaretti non si affretta a convocare un incontro in Regione Lazio per conoscere i piani di Stellantis nel Lazio Meridionale? È da quando mi sono insediato come consigliere regionale che chiedo questo ma il governatore risulta totalmente sordo alle preoccupazioni di lavoratori e sindacati. È giunta l’ora di invertire la marcia, di non perdere più tempo prezioso. L’azienda automobilistica deve essere chiara, e garantire rassicurazioni sul mantenimento dei livelli occupazionali. La Giunta Regionale ha il dovere di intervenire tempestivamente”.

