Fiat Cassino, soldi dalla Regione Lazio “A sostegno degli operai”

“Dopo due anni di richieste attraverso emendamenti ai bilanci in consiglio regionale che ho presentato, puntualmente bocciate dalla maggioranza Rocca, finalmente il centrodestra, da quanto emerge dal bilancio approvato dalla giunta, rifinanzia le leggi 46 e 60 sull’indotto Stellantis di Cassino e sugli investimenti produttivi – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Una mossa tardiva, perché per due anni senza spiegazioni non hanno mai voluto adottare questi provvedimenti e hanno puntualmente bocciato proposte in merito. Oggi provano a dare un segnale mentre è già scoppiata la grave emergenza sociale e sono arrivate lettere di licenziamento che stanno colpendo centinaia di operai. Ci riserveremo di verificare, in sede di discussione della manovra, quantità di risorse e modalità di impiego dei fondi previsti per queste leggi. Desidero ringraziare il commissario del consorzio industriale, Trequattrini, per aver, come me, sempre sollecitato questo tipo di finanziamento. Da tempo chiedo alla Regione Lazio interventi veri, l’emergenza sociale va contrastata con il lavoro di tutte le istituzioni a difesa dei livelli occupazionali e dell’ economia del territorio”.

