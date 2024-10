Fiat Cassino, “Rischio chiusura stabilimento e perdita posti di lavoro”

“Ascolto: è stata questa la parola d’ordine stamattina a Cassino – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – ‘Politiche industriali – sfide e opportunità di rilancio: l’Automotive e oltre’, questa l’iniziativa promossa dalla CGIL Frosinone e Latina. Ascolto delle voci delle lavoratrici e dei lavoratori, dei loro rappresentati rispetto alla crisi che sta investendo il nostro territorio. Stellantis e il suo indotto in testa, insieme alle altre crisi industriali che investono la provincia di Frosinone, rappresentano ormai un’emergenza sociale. “Stellantis assume a parole impegni che, nei fatti, si traducono in fermi della produzione, cassa integrazione e migliaia di posti di lavori a rischio. Ed è a questa emergenza che bisogna rispondere. Per questo occorre sollecitare il governo affinché il nostro Paese si doti di una politica industriale capace di tenere insieme transizione ecologica e sviluppo ma anche per l’approvazione del salario minimo; in Regione dobbiamo lavorare alla sburocratizzazione e al rifinanziamento di leggi che garantiscono incentivi sui territori ma soprattutto alla costruzione di una ZLS come strumento attrattivo per nuove imprese e quindi nuove opportunità di lavoro. Per tutte queste ragioni saremo in piazza il 18 ottobre. Il lavoro è un diritto, è dignità. Grazie alla CGIL Frosinone Latina, al Segretario Giuseppe Massafra e a Natale di Cola”.

Redazione Digital