Fiat Cassino, posti di lavoro a rischio famiglie in ginocchio

“Da tempo provo a tenere alta l’attenzione sulla Vertenza Stellantis, una vicenda che riguarda la tenuta sociale di un intero territorio con migliaia di famiglie senza alcuna certezza per il futuro – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Oggi la segretaria Elly Schlein, l’On. Casu e altri deputati Pd hanno incalzato alla Camera il ministro Urso per avere risposte immediate da un governo inerme. In precedenza in Regione è stata effettuata la richiesta, insieme ai colleghi di minoranza, di convocare con urgenza un Consiglio straordinario sulla vertenza Stellantis, prima del 21 maggio. La situazione dello stabilimento di Cassino – prosegue – è estremamente preoccupante, in continuo peggioramento: il calo della produzione, il ricorso alla cassa integrazione e l’incertezza sul futuro stanno mettendo a dura prova lavoratori, famiglie e tutto l’indotto. Non siamo di fronte a una crisi ordinaria, ma a una questione strategica per il futuro industriale del Lazio. È necessario che la Regione Lazio assuma un ruolo attivo e responsabile, aprendo un confronto vero che coinvolga Governo, azienda, parti sociali e territori. Non si può continuare a rimandare o a sottovalutare una vertenza di questa portata. Servono risposte concrete, un piano industriale chiaro e una visione che tuteli occupazione e sviluppo. Il tempo delle attese è finito: ora servono decisioni”.

Redazione Digital