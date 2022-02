Fiat Cassino, perdita posti lavoro in Ciociaria intere famiglie sul lastrico

“Il sito Stellantis di Piedimonte San Germano registra il peggior record negativo della sua storia – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Per la prima volta, a seguito dei 173 esuberi, si scende sotto le 3.000 unità di personale dipendente. Una situazione di stallo ed ansia, avallata anche dai continui fermi della produzione. Questi esuberi uniti all’esonero dei 35 lavoratori della Sde una delle aziende che fabbrica componenti per Stellantis certificano il fallimento della Giunta Regionale sul tema lavoro. I segnali c’erano. Le giustificazioni sono a zero. Da anni chiedo a Zingaretti la convocazione di un tavolo con i vertici aziendali per comprendere il loro piano per Cassino. Nulla è stato fatto! Solo tavoli inutili, che hanno prodotto solo scartoffie. Senza azioni concrete l’automotive nel Lazio vedrà un declino inarrestabile. Parliamo del più grande stabilimento del Centro Italia. È ora di una strategia unitaria, coinvolgendo anche il Governo. Ho scritto di nuovo una lettera a Zingaretti perché deve farsi sentire, basta immobilismo, è ora di svegliarsi”.

Redazione Digital