Fiat Cassino, perdita posti lavoro in Ciociaria intere famiglie sul lastrico

“Assistiamo ad ulteriori 39 esuberi da parte di Stellantis; si tratta del personale addetto alla security. Un’altra pagina poco felice per lo stabilimento di Piedimonte San Germano – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Siamo ancora in alto mare per la convocazione di un tavolo con i vertici aziendali di Stellantis. Ribadisco con forza quello che chiedo dal 2019. Bisogna convocare subito i vertici di Stellantis (Fiat Auto) per capire quali sono le loro intenzioni e il loro piano industriale dello stabilimento di Piedimonte San Germano. Basta tentennamenti da parte del Partito Democratico provinciale e regionale. È ora di affrontare di petto la situazione trovando delle soluzioni, e non dei palliativi. Parliamo del più grande stabilimento del Lazio Meridionale, che dovrebbe essere il primo tra i pensieri del governatore del Lazio, ma a quanto pare non gli interessano così tanto le sorti dei laboratori e dell’indotto nella nostra Regione, infatti sta scappando in Parlamento. Sono quasi 10 anni che rincorre l’emergenza invece di affrontarla, stesso atteggiamento che ha adottato sul tema spinoso dei rifiuti. Zingaretti, il presidente che rincorre, invece di gestire, affrontare, e risolvere. Occorre una nuova pagina per le politiche del lavoro che solo una Giunta Regionale di Centrodestra potrà scrivere”.

Redazione Digital