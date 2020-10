Al via l’elaborazione di un “pacchetto automotive” attraverso un lavoro suddiviso in quattro livelli distinti che coinvolga esponenti del governo, della Regione Lazio, sigle sindacali, sindaci, consorzi industriali della Provincia di Frosinone, associazioni, università e rappresentanti Fca e indotto. Tavoli snelli, concreti, che completino un percorso con obiettivi già prefissati su quattro diverse tematiche per poi convergere nella stesura di un pacchetto unico che abbia l’obiettivo del rilancio del settore automobilistico e dell’indotto. I tavoli riguarderanno infrastrutture, Area di crisi complessa, ammortizzatori e programmazione. E’ questa la proposta di sintesi, accolta e accettata da tutti i rappresentanti, presentata dal Presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini nel tavolo odierno, tenutosi attraverso una piattaforma web dedicata, e al quale hanno partecipato il sottosegretario allo Sviluppo Economico Gianpaolo Manzella, l’assessore regionale al Lavoro Claudio Di Berardino, i consiglieri regionale Loreto Marcelli e Pasquale Ciacciarelli, i sindaci Enzo Salera e Gioacchino Ferdinandi, tutti i rappresentanti delle sigle sindacali della Provincia di Frosinone e il Presidente del Cosilam Marco Delle Cese.

“Ho apprezzato – spiega Buschini, che ha presieduto il tavolo – lo spirito attraverso il quale tutti hanno contribuito per concordare l’avvio dell’elaborazione di un pacchetto automotive per soluzioni rapide, concrete e che coinvolgano gli attori interessati. Divideremo le riunioni in base a quattro aree tematiche e riaggiorneremo il tavolo a 30 giorni per fare un punto sul lavoro svolto. Al Cosilam saranno convocate due riunioni: la prima su infrastrutture per verificare gli interventi necessari per Fca e le aziende dell’indotto e un’altra per il progetto di estensione dell’area di Crisi complessa coinvolgendo anche l’Università e il sottosegretario Manzella che si è detto disponibile ad un lavoro comune su questo tema. Una riunione tecnica con sigle sindacali e l’assessorato al Lavoro sarà convocata per fare il punto sugli ammortizzatori sociali e, un’ultima, sul tema programmazione che sarà immediatamente successiva ad un confronto che avvierò con Fca per comprendere, con l’azienda, i livelli di investimenti attesi per il rilancio del settore. Raccoglieremo questi contributi dalle diverse riunioni tematiche eproseguiremo, facendo squadra su tutti i livelli, il percorso per una battaglia importante e per un settore fondamentale per l’economia e l’occupazione del nostro territorio”.

