“Nubi nere sul futuro dell’automotive nel Lazio Meridionale, nel silenzio totale della Giunta Regionale, chiusa, ormai da anni nel suo immobilismo – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Sono 80 i giorni di stop da iniziò 2021 per lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano; le cose non vanno meglio per quello di Valeo, che produce sistemi per la climatizzazione per Stellantis. Lo sblocco dei licenziamenti sta accrescendo il timore tra gli operai di essere mandati a casa. A questo si aggiunge anche l’ombra della delocalizzazione. Situazione aggravata dal dato vendite sempre più negativo per il marchio Alfa. Cosa sta facendo il presidente della Regione Lazio per far fronte a questa situazione? Quali i provvedimenti adottati o in procinto di essere adottati? Quanti tavoli sono stati convocati con i vertici aziendali di Stellantis, coinvolgendo anche il Governo? Domande, ahimè, retoriche. Non è stato fatto nulla, e questi sono i risultati”.

Redazione Digital