Fiaccolata sulla neve in Ciociaria, in notturna ecco tutto il programma

“Fiaccolata, fuochi d’artificio, musica e sano divertimento è l’originale menù proposto il prossimo 18 marzo dal comprensorio sciistico di Campo Staffi in collaborazione con lo Sci Club Madonna del Monte di Piglio – ha affermato Marco Ceccaroni, presidente dello S.C. Madonna del Monte – L’evento di fine stagione denominato “Riaccendiamo la Fiaccolata” prenderà il via nel corso dell’apres-ski a partire dalle 17 e si protrarrà almeno fino alle 21. La spettacolare fiaccolata si svolgerà lungo il tracciato del tapis-roulant di Emanuela Valle. Per partecipare è consigliabile prenotarsi al numero telefonico 3505873704. Per l’occasione tutti i partecipanti potranno sciare gratuitamente approfittando dell’apertura serale del tapis roulant. E’ un appuntamento da non perdere contiamo di regalare un bel pomeriggio agli amanti della neve e a tutti i partecipanti. Ricordo che Campo Staffi è la meta ideale per tutti gli appassionati della neve dove si possono praticare tra l’altro oltre allo sci alpino gli altri sport invernali. Speriamo di chiudere nel migliore dei modi una stagione che ha rilanciato la stazione dopo gli anni bui della pandemia. E chissà che un colpo di coda dell’inverno non possa allungare ulteriormente una stagione già di per se positiva”.

Redazione Digital