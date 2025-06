Fiaccolata per la pace in Ciociaria, contro la guerra in Palestina

di Biagio Cacciola

Il prossimo 28 giugno alle 20,30 partirà dalla stazione di Cassino la fiaccolata per la Pace organizzata dal comitato Art. 11 contro la guerra, in particolare in Palestina. La fiaccolata intende chiedere la fine dell’invio delle armi e il rilancio del negoziato tra le parti .alla manifestazione hanno aderito diverse associazioni e partiti. La fiaccolata è stata patrocinata dall amministrazione comunale di Cassino e dalla Provincia di Frosinone. Ha assicurato la sua presenza il consigliere regionale Claudio Marotta presidente della Commissione regione sull informazione. In un momento particolare del mondo che sembra inghiottito da venti di guerra sempre più burrascosi il grido per il disarmo e la negoziazione è sempre più imperativo per non precipitare nel baratro senza ritorno della guerra. Per questo è necessario l immediato cessate il fuoco a Gaza per dire no a ogni forma di pulizia etnica. La voce forte per la Pace saranno portate a fine manifestazione in piazza Diamare dall’abate di Montecassino e dall’ Imam del centro islamico.