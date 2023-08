Festival in Ciociaria delle neuroscienze e del cervello sociale, ecco tutto il programma

La città di Cassino torna ad ospitare la seconda edizione del festival nazionale delle Neuroscienze e del cervello sociale. In realtà, il Festival, prima di Cassino, farà tappa a Gaeta presso il Castello Angioino, location che ospiterà la Notte Europea dei Ricercatori organizzata da Unicas. Nel corso della Notte Europea il Festival delle Neuroscienze partecipa con i laboratori di biologia marina ‘Un mare da curare’ curati da Jessica Vettesee i laboratori di mindfulness e neuroscienze ‘Crescere in benessere ed armonia’ curati da Maria Venturella e da Maria Felice Pacitto; i laboratori verranno replicati successivamente a Cassino, dove dal 2 al 7 ottobre prossimi temi come l’intelligenza artificiale, le neuroscienze, l’antropocene, la crisi climatica e ambientale, la psicoanalisi, le nuove frontiere della ricerca medica e la responsabilità transgenerazionale saranno trattati da illustri relatori. L’aula Magna del polo Folcara di Unicas, il Palagio Badiale, le aule dell’IIS ‘San Benedetto’ e la Banca Popolare del Cassinate saranno le varie location che ospiteranno i convegni, i laboratori e le rassegne cinematografiche rivolte a piccoli, giovani e adulti. Si inizia il 2 ottobre all’istituto Alberghiero con la proiezione del film Wall-E cui seguirà il commento della dottoressa Ilaria Ricciuti, psicanalista junghiana dell’età evolutiva. Il giorno seguente l’evento traslocherà a Palagio Badiale dove verrà proiettato il film Matrix. Dal 4 invece si darà il via ai laboratori di biologia marina ‘Un mare da curare’ curati da Jessica Vettese e ai laboratori di mindfulness e neuroscienze ‘Crescere in benessere ed armonia’ a cura di Maria Venturella e di Maria Felice Pacitto, direttrice scientifica del festival. Nel pomeriggio del 4 ottobre, nella sala ‘San Benedetto’ della Banca Popolare del Cassinate, Niccolò Scaffai presenterà il libro ‘Racconti del Pianeta Terra’. Il 5 ottobre alle 15.30 l’aula magna del Campus Folcara accoglierà il prof. Luciano Fadiga, docente dell’università di Ferrara, che terrà la lectio magistralis su ‘Trenta anni di neuroni a specchio’. Al neuroscienziato si deve uno dei primi studi che hanno portato alla scoperta dei neuroni a specchio. Alla lezione inaugurale parteciperà il rettore Marco Dell’Isolamentre a moderare i lavori sarà la dottoressa Maria Felice Pacitto. I laboratori, rivolti a bambini e ragazzi, si svolgeranno, invece, presso l’istituto professionale ‘San Benedetto’. Questa è una delle novità dell’edizione 2023 del Festival: una sei giorni di lavori che, oltre a consolidare la collaborazione storica con il liceo classico ‘G. Carducci’ e la dirigente Licia Pietroluongo e la Banca Popolare del Cassinate e il suo presidente Vincenzo Formisano, inaugura una collaborazione con l’istituto Alberghiero e la dirigente Maria Venuti. Il 6 e il 7 i partecipanti ai convegni saranno tutti ospitati nel Palagio Badiale di piazza Corte. “La seconda edizione del Festival – afferma la direttrice scientifica Maria Felice Pacitto – vuole mantenere l’impegno di realizzare un evento stimolante e innovativo per un pubblico attento e curioso, garantendo un’informazione accurata e verificabile, senza la quale non può esservi crescita umana né democrazia”. È sempre la direttrice scientifica a sottolineare: “L’evento vuole suscitare interesse e coinvolgimento per le questioni ambientali emergenti: il surriscaldamento terrestre, l’inquinamento ambientale, la distruzione delle biodiversità e degli ecosistemi, da cui dipende la sopravvivenza del pianeta”. Il sipario sul festival calerà sabato sera all’interno della Villa comunale con ‘Sinapsi stellare. Guida al cielo’ – osservazioni al telescopio di Stelle e Costellazioni a cura dell’accademia delle ‘Stelle’ di Roma. La manifestazione è patrocinata dalla Sine (Società Italiana di Neuroetica e Filosofia delle Neuroscienze) mentre main partner è la Banca Popolare del Cassinate.

Redazione Digital