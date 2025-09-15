Festival della Psicologia in Ciociaria, ecco tutto il programma

“Ferentino ospita la VII edizione del Festival della Psicologia Frosinone – Capire per Capirsi. Un progetto itinerante che fino a novembre 2025 attraverserà tredici comuni della provincia di Frosinone con un unico grande obiettivo: portare la cultura psicologica tra le persone, nelle piazze, nei teatri e nelle coscienze. Sarà proprio la città gigliata ad ospitare l’ottava tappa della manifestazione itinerante, nata a Monte San Giovanni Campano nel 2017 ad opera del referente Dott. Alessio Silo, la quale vede la collaborazione di diverse amministrazioni locali e il supporto di numerose realtà associative e professionali del territorio. L’evento è patrocinato dal Comune di Ferentino.

La manifestazione si svolgerà domenica 21 settembre 2025, dalle ore 09:30 alle ore 13:00, nella suggestiva Chiesa di Santa Lucia di Ferentino in Via Antiche Terme. Si aprirà con un convegno informativo denominato Oltre le mura: il dialogo profondo tra spazio e psiche, ove si discuterà di diverse tematiche, in particolar modo del rapporto tra le mura e lo spazio interiore. A moderare l’incontro sarà la referente territoriale del Festival, dott.ssa Maria Luigia Grillo.

L’apertura dei lavori sarà affidata alla lectio magistralis della dott.ssa Donatella Caprioglio, psicoterapeuta e autrice di Mura Sensibili. A seguire interverranno importanti professionisti, tra cui il Dott. Alessandro Mura, la Dott.ssa Alessia Catracchia, la Dott.ssa Claudia Angelisanti, l’Arch. Federica Caponera e la Dott.ssa Valentina Di Marco. La mattinata sarà arricchita dalla performance artistica e narrativa a cura di Color Nemo (grafico e illustratore). Nel pomeriggio sarà invece dedicato uno spazio ai laboratori per bambini e adulti: il primo, “Città che legano”, condotto dalla Dott.ssa Federica Martini, e il secondo, “Corpi in ascolto: il corpo, lo spazio e l’altro: un laboratorio esperienziale tra distanza e connessione”, condotto dalla Dott.ssa Claudia Cocco. Un percorso che vuole andare oltre la semplice divulgazione, puntando a una trasformazione culturale profonda, poiché, come ricorda il titolo della manifestazione, capire gli altri passa prima di tutto dal capirsi”.

