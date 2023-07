Festival della cultura in Ciociaria, seconda edizione ecco tutto il programma

Torna a Castelliri in piazza Marconi il “2° Festival della Cultura”, uno degli eventi più attesi dell’estate castellucciana 2023. Ogni serata sarà dedicata a uno specifico ambito di interesse, tutta la manifestazione, invece, avrà come tema: “Il cambiamento richiede coraggio”. Le date saranno il 20 luglio 2023 e il 22 luglio 2023 con inizio della serata alle 21.30. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito. Il 20 luglio 2023, dalle 21.30 in piazza Marconi, la giornalista Federica Angeli racconta la sua storia, la sua vita sotto scorta, i suoi libri, le sue passioni, il suo mondo e molto altro. A moderare l’incontro il giornalista Alessandro Andrelli. Giornalista italiana nota per il suo impegno nel campo dell’inchiesta e dell’attività sociale; per le sue inchieste sulla mafia romana, in particolare quella attiva ad Ostia. Angeli ha lavorato per diverse testate giornalistiche. La sua reputazione è consolidata grazie al suo coraggio nell’affrontare situazioni pericolose e nel denunciare pratiche illecite. Ha scritto numerosi articoli ed è stata autrice di libri che hanno rivelato scandali, abusi di potere, violazioni dei diritti umani, tangenti e malaffare. La sua incontrollabile determinazione nel portare alla luce la verità l’ha resa una figura di spicco nel giornalismo investigativo italiano. L’integrità, il coraggio e il suo impegno nel portare alla luce la verità e nel combattere l’ingiustizia hanno avuto un impatto significativo sulla società italiana, contribuendo a promuovere la trasparenza, la responsabilità e il cambiamento. Giovedì in occasione della serata del Festival della Cultura di Castelliri, saranno 3655 giorni da quando Federica Angeli è sotto scorta: “Dieci anni di vita sacrificata, senza libertà per aver denunciato la mafia romana che nel 2013, per l’opinione pubblica e per i più, non esisteva ed era solo una mia invenzione. I processi che hanno stabilità essere mafia i clan Spada e Fasciani sono tutte sentenze passate in giudicato, oggi”. Così ha scritto in questi giorni sui social. Un evento imperdibile! Il 22 luglio 2023, sempre in piazza Marconi, dalle ore 21.30 la l’attore, conduttore televisivo e autore Dario Vergassola, racconterà il suo mondo presentando il suo libro: “Storie Vere di un Mondo Immaginario”. A moderare l’incontro sempre il giornalista Alessandro Andrelli. Attore, autore e conduttore televisivo italiano. Nel corso degli anni, ha sviluppato uno stile comico unico, caratterizzato da un umorismo tagliente e una grande abilità nel raccontare storie. Ha anche lavorato come autore per diverse trasmissioni televisive, contribuendo alla creazione di sketch e monologhi. Oltre alla sua attività televisiva, Dario Vergassola ha recitato in diversi spettacoli teatrali, sia come attore che come autore. Ha anche pubblicato alcuni libri tra cui “Il potere del criceto”, in cui racconta la sua visione comica della società contemporanea. Vergassola spesso tocca temi sociali e politici anche con una vena satirica. La sua capacità di improvvisazione e la sua padronanza della lingua italiana gli permettono di affrontare argomenti complessi in modo leggero e ironico. Dario Vergassola continua a essere attivo nel mondo dello spettacolo, partecipando a programmi televisivi, tenendo spettacoli dal vivo e scrivendo nuovi materiali. Presenterà il libro “storie vere di un mondo immaginario”.

Redazione Digital