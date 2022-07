Festival della Cultura in Ciociaria, Gassman Crepet e Vagnoli ecco tutto il programma

Inizia il conto alla rovescia a Castelliri in piazza Marconi dal 29 luglio al 6 agosto per il “1° Festival della cultura”, uno degli eventi più attesi dell’estate 2022. Ogni serata sarà dedicata a uno specifico ambito di interesse, tutta la manifestazione, invece, sarà dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Le date precisamente sono il 29, 30, 31 luglio e 6 agosto 2022 con inizio degli spettacoli alle ore 21. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per domenica prossima 24 luglio, alle 19 è fissata dall’amministrazione comunale e dal sindaco Fabio Abballe in piazza Luigi D’Arpino a Castelliri la conferenza di presentazione del 1° Festival della Cultura di Castelliri.

Venerdì 29 luglio – Giovanni Impastato presenta “Mio fratello”

Venerdì 29 luglio Stefano Massini racconta

Sabato 30 luglio Leo Gassman in concerto per la libertà

Domenica 31 luglio Paolo Crepet dialoga

Sabato 6 agosto – Carlotta Vagnoli in “Favole per tenerci buone”

Doppio appuntamento venerdì 29 luglio con Giovanni Impastato che presenterà il libro “Mio fratello”. Ha raccolto l’eredità del fratello Peppino e portato avanti la lotta che il fratello aveva intrapreso contro la Mafia. È tra fondatori di “Casa Memoria Felicia Peppino Impastato”, impegnata nella sensibilizzazione e nel contrasto alla criminalità organizzata. La sua voce accorata e sincera racconta il conflitto di chi ha vissuto la mafia e l’antimafia all’interno delle mura domestiche, e la successiva battaglia nel nome della legalità e della verità. Seconda parte della serata di venerdì 29 luglio con lo scrittore Stefano Massini. Narratore, autore, scrittore, drammaturgo, primo autore teatrale italiano ad aver vinto un Tony Award. Amato e seguito per i suoi racconti settimanali in tv su La7 con il programma “Piazza Pulita”, e ogni giorno su Repubblica. Con i suoi affreschi narrativi “tocca il cuore e la mente” emoziona e fa riflettere, è stato recentemente definito il “racconta storie più popolare del momento”. Di immensa cultura, elabora ed espone vicende poco note con stile, fascino e suggestione. Sabato 30 luglio sempre in piazza Marconi lo spettacolo di Leo Gassman con “concerto per la libertà”. Figlio e nipote d’arte, è un giovane cantautore di talento. Dopo la partecipazione a X Factor 12 nel 2018, la svolta arriva con la vittoria di Sanremo 2020 (Nuove Proposte) con il brano “Va bene così”. Domenica 31 luglio Paolo Crepet sarà ospite del Festival della Cultura di Castelliri. Psichiatra di fama internazionale, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano. Noto volto televisivo, spesso ospite di trasmissioni di approfondimento e talk show Opinionista ed esperto su tematiche relative alla famiglia e al disagio sociale Già membro del Consiglio Europeo della Federazione Mondiale della Salute Mentale e Consulente Associato del Centre for Mental Health Services Development del King’s College di Londra. Dal 2013 membro del gruppo di lavoro G124 dell’Architetto Renzo Piano presso il Senato della Repubblica. Ha scritto numerosi libri, articoli scientifici e romanzi. Nelle ultime settimane è stato pubblicato il libro, edito da Mondadori “Lezioni di Sogni”. Sabato 6 agosto, Carlotta Vagnoli chiuderà il Festival della Cultura. Affermata autrice e sex columnist, attivista impegnata contro la violenza di genere. In quest’ambito è attualmente una delle figure più note in Italia. Capace di stregare migliaia di persone su Instagram, spazio in cui riesce ad arrivare dritta al punto senza filtri e pregiudizi, grazie al suo penetrante stile comunicativo . Ha scritto vari libri: “Maledetta sfortuna” riscuote un successo impressionante. È ora disponibile il suo nuovo libro “Memorie delle mie puttane allegre”.

Redazione Digital