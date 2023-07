Festival del Lavoro, Martufi a Bologna “Proposte e progetti per il futuro del Paese”

Una riflessione sul tema del lavoro e sulle implicazioni sociali ad esso legate, con un focus sulle opportunità fornite dalla formazione e sulle trasformazioni in atto, specialmente quelle legate alle nuove tecnologie: sono gli argomenti intorno ai quali si è sviluppato il 14esimo Festival del Lavoro, recentemente conclusosi a Bologna. Tematiche quanto mai attuali anche in considerazione delle novità che arrivano dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Anpal Servizi e Consorzio Elis, che hanno da poche settimane firmato un accordo per l’inserimento nel mondo del lavoro le fasce deboli della popolazione, quelle a rischio povertà ed emarginazione, che si avvalgono di misure di sostegno sociale. Si parla di diecimila posti di lavoro nei settori telecomunicazioni, energia, costruzioni e trasformazione digitale: si tratterebbe di una iniziativa sperimentale di collaborazione pubblico-privato a livello nazionale in grado di creare un canale diretto tra enti pubblici e “Distretto Italia”: il progetto di orientamento, formazione e avviamento al lavoro, partito all’inizio dell’anno su iniziativa di 45 imprese italiane, Agenzie per il Lavoro e altri enti, riuniti nel Consorzio Elis. Proprio il Festival del Lavoro 2023 ha sottolineato l’importanza della formazione e i presupposti dell’accordo siglato con il Dicastero di via Veneto ai fini dell’occupazione giovanile e del reinserimento al lavoro dei soggetti più fragili. Un evento che ha fatto numeri da record: 6 dirette streaming, 10 Aule, 135 eventi formativi, 424 relatori e 11.500 presenze in tre giorni tra rappresentanti delle istituzioni, della politica, delle imprese, del mondo accademico, sindacale e delle professioni. “Una sede ideale – commenta il presidente del consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Frosinone Carlo Martufi – per fare proposte e suggerire strategie per far fronte alle trasformazioni in atto nel mercato occupazionale; un’edizione di successo con tanti ospiti e numerose suggestioni, tutte che guardano al futuro del Paese nell’ottica dell’inclusività sociale”.

Redazione Digital