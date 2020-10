La manifestazione è organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi che da 11 anni ormai si pone il duplice obiettivo di entrare dentro i cambiamenti del mondo del lavoro e di individuare soluzioni strategiche per il rilancio dell’economia e del Paese. Per rispondere alle esigenze di sicurezza che l’attualità impone, quest’anno il Festival potrà essere seguito solo online.

Si parte il 22 ottobre, dalle 15:00, con una speciale anteprima. A seguire si apriranno i primi webinar tematici. Momento centrale del Festival la mattina del 23 ottobre, dalle 10:00 alle 13:00, quando i Consulenti del Lavoro si confronteranno con i rappresentanti del Governo, della politica, delle istituzioni europee e delle parti sociali, portando la loro esperienza di operatori qualificati ma anche le esigenze più concrete delle imprese che soprattutto in piena pandemia da Covid-19, hanno costantemente assistito. La manifestazione potrà essere seguita sul sito www.festivaldellavoro.it ma anche sulle pagine social dell’evento e sui principali siti di informazione.

‘Saranno due giornate di dibattiti, approfondimenti e confronti – ha dichiarato Carlo Martufi presidente della consulta regionale del Lazio dei consulenti del Lavoro- si parlerà di lavoro ma anche di come si è evoluto il mercato, dando voce ai suoi protagonisti e tratteggiando gli scenari di trasformazione che caratterizzeranno l’occupazione nei prossimi anni. Oltre a fare il punto sull’andamento dell’economia e del lavoro, sui possibili effetti conseguenti allo sblocco dei licenziamenti, sulle prospettive di ripresa delle imprese e sulle politiche intraprese e da intraprendere, si approfondiranno le direttrici di sviluppo del lavoro in Italia nei prossimi anni, a partire dai cambiamenti che la interesseranno’.

Il pomeriggio del 23 sarà il momento degli approfondimenti tematici. Quattro i filoni principali: i “webinar del diritto” organizzati dalla Fondazione Studi, i “webinar delle politiche attive” organizzati dalla Fondazione Lavoro, i “webinar del welfare e della previdenza” organizzati dall’ENPACL e i “webinar delle opportunità”.

Saranno 4 gli eventi per ogni sessione. Ed ognuno si occuperà non solo dei cambiamenti intervenuti nell’ultimo anno, ma soprattutto di quelli che stanno intervenendo per effetto della crisi socio-sanitaria. Tutto ciò grazie all’interlocuzione privilegiata con i principali referenti dell’Inail, dell’Inps, dell’Anpal e di ogni altro ente con cui i Consulenti del Lavoro si relazionano ogni giorno.

Per parteciparvi sarà necessario iscriversi ai webinar di interesse attraverso il sito del Festival e accedere alla piattaforma di formazione continua per il riconoscimento dei crediti formativi utili alla formazione continua. Tutte le informazioni utili su www.festivaldellavoro.it

Redazione Digital