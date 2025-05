Festival del lavoro, l’impatto dell’intelligenza artificiale su occupazione e produttività

“Tecnologie che avanzano, professioni che cambiano, diritti che si evolvono – ha affermato Carlo Martufi, presidente Ordine consulenti del lavoro Frosinone – Il Festival del Lavoro 2025 sta prendendo forma e si prepara a tornare dal 29 al 31 maggio nei suggestivi spazi dei Magazzini del Cotone di Genova. Cresce l’attesa per questa sedicesima edizione che si annuncia ricca di incontri, workshop e confronti dal vivo tra professionisti, imprenditori, giovani, accademici e rappresentanti delle istituzioni. Al centro del dibattito: l’impatto dell’intelligenza artificiale su occupazione, produttività, orientamento al lavoro e sostenibilità.Sul sito ufficiale dell’evento, www.festivaldellavoro.it , sono già online i primi programmi di alcune delle 10 aule che animeranno la manifestazione genovese: Agorà, Laboratorio, Professione & Previdenza, Spazio Giovani e Auditorium del Diritto. Un’anteprima che restituisce l’impostazione concreta e multidisciplinare dell’evento, che si concretizzerà nei prossimi giorni con i temi al centro delle cinque aule mancanti. Il Festival sarà un’occasione per aggiornarsi, costruire relazioni e raccogliere strumenti utili ad affrontare i cambiamenti già in atto e quelli che verranno nel mondo del lavoro grazie alla focalizzazione su esperienze concrete, nuovi linguaggi scientifici condivisi per offrire ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva.Dai big data all’intelligenza artificiale il calendario ricco e articolato della tre giorni. In Agorà si alterneranno esperti e operatori del diritto per affrontare i nodi più rilevanti della legislazione del lavoro; nel Laboratorio spazio alla riforma delle sanzioni tributarie fino all’evoluzione dei contratti collettivi nazionali; nella sala Professione & Previdenza focus sulle novità previdenziali ed assistenziali; nello Spazio Giovani invece dedicato alle nuove professioni guarderà alle sfide imposte dalla transizione digitale con un occhio particolare alle startup innovative.Un focus sarà dedicato all’intelligenza artificiale ed ai suoi impatti sulle relazioni di lavoro con riflessioni giuridiche e analisi di casi concreti. Il Laboratorio sarà invece dedicato all’operatività quotidiana dei consulenti del lavoro: contratti a termine, gestione degli esuberi, licenziamenti, contenzioso amministrativo, esternalizzazioni d’impresa, lavoro sportivo, agevolazioni alle assunzioni e ammortizzatori sociali. Non mancheranno focus su sostenibilità e responsabilità sociale, investimenti ESG e strumenti di asseverazione dei rapporti di lavoro. Lo Spazio Giovani si conferma uno degli ambienti più vivaci del Festival, pensato per studenti, universitari e neolaureati. Quattro le aree tematiche previste: Truck con consulenze personalizzate su CV e colloqui, area Jobs Talk & Placement con incontri con HR manager e orientamento alle carriere, area Game per cimentarsi con il videogioco GenL con software di realtà virtuale per una simulazione immersiva sulla sicurezza sul lavoro e spazio Arte e Lavoro che ospiterà lo spettacolo teatrale ‘Sui sedili posteriori'”.