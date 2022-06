Festival del benessere e dell’artigianato in Ciociaria, ecco tutto il programma

La cucina della tradizione diventa un appuntamento fisso al Bosco di Paliano. L’oasi naturalistica alle porte di Roma, aperta tutti i giorni tranne il lunedì, rende stabile l’incontro con la gastronomia tipica della zona. Ogni fine settimana un piatto diverso incontrerà il palato dei visitatori: sabato e domenica prossima si partirà con le mezze maniche al cinghiale. Dopo la sinergia con lo stabilimento Amazon di Colleferro, che ha offerto due giornate di vita nella natura, il Bosco di Paliano torna a fare rete con il territorio promuovendone tradizioni e prodotti locali. Il connubio tra Bosco di Paliano e territorio circostante non si esaurisce con la gastronomia, che vanta anche un punto ristoro e un’ampia area barbecue. Il 18 e il 19 giugno l’ombroso querceto centenario ospiterà un grande evento dedicato all’artigianato e al food. Si tratta dell’esposizione dei prodotti tipici locali e dell’artigianato locale.

Le attività del Bosco voleranno poi verso il Festival del Benessere “Sinergie Vitali”. L’evento dedicato alla cura di sé è previsto per il 25 giugno. Sotto le fronde dei cerri verranno esposti prodotti per la cura del corpo e spiegate tecniche di meditazione in una manifestazione pensata per i curiosi e gli operatori di settore. I visitatori avranno a disposizione sessioni, consulenze, eventi, un aperitivo e musica live. I professionisti del benessere di “Sinergie Vitali” accoglieranno gli interessati con un fitto programma di pratiche olistiche che si svolgerà dalle 18,30 alle 22,00 e terminerà con un aperitivo e una cena nella suggestiva cornice del Bosco e sotto il cielo stellato. In serata, infine, il “Mantra Concert” a 432 hz – Feet Fusion Dance con Velka-Sai & Rosita Stazi. L’area verde inserita nel Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli conferma inoltre tutte le attività dedicate a tutte le età. Il tiro con l’arco, le passeggiate a cavallo, gli spettacoli di falconeria, i laboratori apistici e altro seguiranno gli orari programmati e disponibili su ilboscodipaliano.it. Per i bambini un divertimento in più: il jumping. Il Bosco è in via Palianese, uscita Colleferro dell’autostrada Roma – Napoli.

Redazione Digital