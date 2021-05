L’amministrazione Ottaviani ha pubblicato sul sito istituzionale (https://frosinone.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=45203&CSRF=c93d3aa486ce7c38387a3ce4cda47f9b) l’avviso per la ricerca di soggetti sponsor per la realizzazione del Festival nazionale ed europeo dei Conservatori di musica – città di Frosinone, del Teatro tra le porte (entrambi in calendario nell’estate 2021) e della stagione teatrale 2021/2022.

Il Comune di Frosinone, infatti, intende attivare contratti di sponsorizzazione in veste di sponsee con soggetti pubblici e privati per il finanziamento di proprie iniziative culturali, sportive e di spettacolo direttamente organizzate dal municipio, anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni, a fronte della concessione agli sponsor di spazi promozionali. Il Festival nazionale ed europeo dei conservatori di musica – città di Frosinone, nato grazie a un’intuizione del sindaco, Nicola Ottaviani, si svolge, dal 2013, nel mese di luglio. L’organizzazione è curata dal Comune di Frosinone e dal Conservatorio “Refice”. Il Festival è dedicato a gruppi e solisti composti da studenti di Conservatori di musica o di Istituti musicali pareggiati ed è aperto a tutti i generi. Il festival, condotto da Mary Segneri, popolare volto della Rai, si è distinto, in questi anni, per il perfetto equilibrio nell’offrire uno spettacolo di alto livello per un pubblico di appassionati di musica e non solo, rappresentando inoltre una eccezionale ed insostituibile vetrina di promozione per gli artisti partecipanti, grazie alla presenza di operatori e professionisti dell’industria musicale. A conclusione della rassegna, ai primi tre classificati viene destinata una borsa di studio. I grandi ospiti delle precedenti edizioni (Beppe Vessicchio, Giò di Tonno, Luca Barbarossa, Gene Gnocchi, Michele Placido, Giancarlo Giannini, Vittorio Sgarbi, Marco Travaglio, Vanessa Gravina, Eleonora Giorgi, Umberto Guidoni, Jalisse) hanno contribuito a rendere famosa la kermesse nel panorama dello spettacolo e dell’arte del nostro Paese ed in Europa. Quest’anno sono previste quattro serate, nelle quali si esibiranno i gruppi premiati negli anni scorsi.

Nuova edizione anche per “Il teatro tra le porte”: la rassegna, organizzata in collaborazione con l’Atcl, prevede un cartellone di alto profilo, con otto appuntamenti in piazzale Vittorio Veneto, dal 3 luglio al 7 agosto. Diverse compagnie teatrali di respiro nazionale in questi anni hanno richiesto espressamente all’amministrazione comunale di poter esordire, con i propri spettacoli, a Frosinone: sempre più spesso, infatti, la pièce portata in scena nel capoluogo, dinanzi a un pubblico partecipe, caloroso e numerosissimo, diventa viatico di buon auspicio per le successive repliche in tutta Italia.

La stagione di prosa al Teatro comunale Nestor, infine, è organizzata, dal 2013, dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Atcl. La programmazione allestita ha portato nel Capoluogo i grandi interpreti e i più celebri registi del panorama nazionale, suscitando una partecipazione attenta, calorosa e appassionata degli amanti dello spettacolo dal vivo frusinati, oltre che di quelli provenienti da tutta la Regione. Sono programmate 10 rappresentazioni teatrali, da novembre ad aprile.

Queste le tipologie di sponsorizzazione per gli eventi in programma: sponsor; sostenitori; finanziatori; main sponsor e, infine, i media partner, che forniscono gratuitamente bene e/o servizi di comunicazione e/o promozione dei progetti. I contributi di sponsorizzazione del presente avviso, essendo “spese di pubblicità”, sono interamente deducibili dal reddito. I soggetti privati che intendano partecipare otterranno, in cambio, il necessario ritorno di immagine; il Comune si impegna, inoltre, a dare visibilità agli sponsor sul sito internet istituzionale e a veicolare il loro logo/marchio/nome attraverso gli strumenti di comunicazione previsti. Tutti gli interessati dovranno far pervenire la propria proposta di sponsorizzazione in busta chiusa al seguente indirizzo: Comune di Frosinone, Piazza VI Dicembre – 03100 Frosinone, indicando sulla lettera, oltre al mittente, la seguente dicitura: Sponsorizzazione per Eventi Culturali anno 2021/2022.

La proposta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 10/06/ 2021.

Si considerano pervenute in tempo utile anche le proposte spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: a tal fine, farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. Per ulteriori informazioni (dalle ore 9.00 alle ore 13.00), contattare lo 0775/2656546 ofrancesca.martino@comune.frosinone.it.

Redazione Frosinone