Si apre con una buona notizia il Festival del Teatro medievale e rinascimentale di Anagni. La Regione Lazio ha infatti finanziato con 20.000 € la manifestazione, nel segno dell’importanza che ormai il Festival ed i suoi spettacoli rivestono nel panorama culturale regionale e nazionale.

“Con l’emergenza Covid in corso abbiamo dovuto cambiare in corso d’opera una domanda già presentata allineandola con i nuovi standard che la manifestazione avrebbe dovuto seguire – ha affermato Davide Salvati, consigliere subdelegato ai Bandi e Finanziamenti Davide Salvati (FdI) – Di questo la Regione ci ha dato conto facendoci anche i complimenti per il lavoro svolto. Il finanziamento per il Festival del Teatro medievale e rinascimentale è uno di quelli che, come Amministrazione, definiamo strategici in quanto contribuisce alle spese dell’evento culturale più importante della nostra città, un evento che nel corso degli anni si è guadagnato le medaglie sul campo sia per qualità degli spettacoli che per la caratura degli ospiti oltre che per la sempre maggiore affluenza di pubblico. Voglio ringraziare gli uffici comunali che hanno seguito l’iter burocratico necessario ma soprattutto la dottoressa Lola Fernandez della società “Global and Local” per aver seguito passo dopo passo questo bando e per i risultati finora raggiunti in materia di finanziamenti”.

“Quando una manifestazione come il Festival del Teatro medievale e rinascimentale viene finanziata dalla Regione, dopo la domanda presentata dal consigliere Salvati, perché ne viene riconosciuta l’importanza è sempre una buona notizia – ha aggiunto il sindaco Daniele Natalia – In questo periodo sono queste le risposte che cerchiamo anche dagli Enti superiori perché dimostrano che l’offerta culturale di Anagni è apprezzata e non siamo i soli a dirlo”.

Redazione Anagni