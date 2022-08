Festa unità PD Lazio, “Ostacolare avanzata della destra a rischio i diritti dei cittadini”

“Siamo chiamati ad una mobilitazione generale per affrontare i prossimi imminenti appuntamenti: le elezioni politiche in prima battuta, dalle quali passerà anche la prospettiva per la nostra Regione – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Abbiamo il dovere e la responsabilità valorizzare e tutelare il lavoro svolto in questi 10 anni di amministrazione Zingaretti. In virtù di ciò, le elezioni primarie come strumento per la scelta del candidato alla Presidenza, non possono diventare un congresso di partito. Siamo chiamati a costruire la migliore sintesi possibile per dare alla coalizione il candidato in grado di rappresentare il progetto per il Lazio che verrà. Dopo il 25 settembre cambieranno tante cose e anche il campo largo così come era stato costruito e declinato da Nicola Zingaretti nel Lazio, pur essendo irrinunciabile, ci porterà a confrontarci con interlocutori diversi e nuovi. Stiamo lavorando alla composizione delle liste secondo i principi stabiliti dal segretario nazionale Enrico Letta: liste autorevoli e capaci di garantire un’ampia rappresentanza territoriale. Siamo in campo per ostacolare l’avanzata di una destra che mette a rischio anni di battaglie a difesa e garanzia dei diritti. Non possiamo consentire che questo accada: è la nostra battaglia, è la ragione del nostro impegno. Grazie al Pd Roma, al segretario Casu ai Gd e a tutti i volontari che rendono possibile la festa”.

Redazione Digital