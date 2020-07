Auguri a Genesio Carinci che compie 90 anni. Nonno Genesio titolare dei campi da bocce in località Bagnara che per molto tempo hanno ospitato gare nazionali e internazionali. Come pure della trattoria “Genesio” oggi gestita dalla nuora Sabrina. Generoso e disponibile con tutti, riferimento di intere generazioni. Auguri da tutta la sua famiglia e dai suoi tanti amici. Auguri anche dalla redazione di Area C quotidiano.

Redazione Digital