Festa in Ciociaria, nonna Maria Angela compie 100 anni

Pomeriggio ricco di emozione per Maria Angela Corsetti, nata ad Arce il 25 novembre 1925, che giovedì scorso ha spento le sue prime cento candeline. Originaria della frazione Colleolivo, oggi Maria Angela vive in una casa di riposo a Strangolagalli, dove i numerosissimi nipoti e parenti hanno organizzato un momento di festa semplice ma carico di affetto. Alla ricorrenza hanno preso parte i sindaci Luigi Germani di Arce e Mauro Celli di Strangolagalli, insieme al parroco della comunità, Don Luigi Crescenzi, che ha voluto essere presente per portare la sua vicinanza e un saluto affettuoso. I due sindaci hanno omaggiato la centenaria con fiori e parole di stima, mentre il sindaco Germani ha consegnato anche una pergamena ricordo e una copia autentica dell’atto di nascita. Nel suo intervento, il primo cittadino di Arce ha ricordato le tappe più significative della vita di Maria Angela: gli anni giovanili trascorsi a Colleolivo, l’impegno nell’agricoltura e nella cura degli animali, il periodo in Francia come emigrante e, infine, il ritorno nella sua terra natale. Nonostante l’età, Maria Angela conserva una memoria vivace e uno spirito attento, sempre dedita all’ascolto e all’affetto verso le persone care. Non si è mai sposata, ma ha saputo circondarsi dell’amore della sua grande famiglia, che oggi la celebra come esempio di forza, dedizione e serenità.

Redazione Digital