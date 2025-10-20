Festa in Ciociaria, nonna Arcangela compie 100 anni

Arcangela Iacuissi compie cento anni. E’ tra le nonne più longeve della Ciociaria. Un secolo di storia a Frosinone. Tantissimi auguri dal sindaco Riccardo Mastrangeli. Auguri dalla redazione di Area C quotidiano. 