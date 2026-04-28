Festa in Ciociaria, l’appuntato Filippo Ruggiero compie 102 anni

Una giornata di profonda emozione e orgoglio quella vissuta oggi a Coreno Ausonia, dove l’Appuntato Filippo Ruggiero ha tagliato il traguardo dei 102 anni. Circondato dall’affetto dei suoi familiari e dei colleghi di ieri e di oggi, il militare centenario ha ricevuto un solenne omaggio che celebra una vita intera dedicata al servizio del Paese e delle istituzioni. Per onorare questo eccezionale anniversario, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Colonnello Gabriele Mattioli, si è recato presso l’abitazione del festeggiato. L’alto ufficiale è stato accompagnato dal Comandante della Compagnia di Pontecorvo e dal Comandante della Stazione di Ausonia, a testimonianza del legame indissolubile che unisce l’Arma ai suoi membri più anziani, custodi di valori senza tempo. Durante la visita, il Colonnello Mattioli ha ripercorso con lui la sua lunga e prestigiosa carriera, svoltasi per oltre un trentennio principalmente presso il Reggimento Carabinieri a Cavallo. L’Appuntato Ruggiero, nato a Coreno Ausonio il 28 aprile 1924, si è arruolato nell’Arma nell’aprile del 1943 e un momento di particolare commozione è stato il ricordo del coraggio da lui dimostrato nei combattimenti di Porta San Paolo del settembre 1943, per difendere la città di Roma e i suoi abitanti dalle forze naziste. Per quelle eroiche azioni a difesa della Capitale, il militare fu insignito del “Diploma d’onore al combattente per la libertà d’Italia 1943-1945” dall’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Nel corso della cerimonia, svoltasi in un clima di grande calore umano, il Colonnello Mattioli ha portato l’affettuoso abbraccio di tutta l’Arma dei Carabinieri, consegnando all’Appuntato Ruggiero un dono speciale fatto pervenire direttamente dal Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo: una lettera di auguri e una “lucerna” in cristallo, replica del caratteristico cappello a due punte dell’uniforme dei Carabinieri. L’Appuntato Ruggiero, con i suoi 102 anni, rappresenta oggi un prezioso patrimonio di memoria storica e un esempio vivente di abnegazione per tutte le generazioni. Circondato dai propri cari, ha espresso gratitudine per la sorpresa, rievocando con lucidità i momenti più significativi del suo lungo cammino in uniforme.

Redazione Digital