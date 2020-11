“La tradizionale cerimonia della piantumazione di un albero in occasione de “La festa dell’Albero”, poiché non è stata fatta il 21 novembre scorso in quanto sabato scorso ha coinciso con la chiusura delle scuole, osserverà il seguente calendario: venerdì 27 Novembre alle ore 11 alla Scuola di via Arno per il 1° circolo alle ore 12 presso la scuola Media “Conte” per il 2° circolo. Per il 3° Circolo la piantumazione di un albero è stata programmata per mercoledì 2 Dicembre, alle ore 10, alla Scuola materna di via Arigni, in concomitanza dell’inaugurazione della struttura scolastica totalmente ristrutturata e rimessa a nuovo”. Lo comunica Maria Concetta Tamburrini, assessore alla Pubblica Istruzione.

Redazione Digital