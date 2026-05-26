Festa della birra in Ciociaria, ingresso gratuito e Neja in concerto

Il prossimo 6 giugno evento musicale in località Anitrella di Monte San Giovanni Campano. “Festa e divertimento con la nuova edizione della Festa della birra ad ingresso gratuito – hanno affermato gli organizzatori – Una notte pensata per tutte le età tra birra a fiumi, cibo, stand gastronomici e grande musica live fino a tarda notte. Sul palco saliranno gli Hit Mania Live, una delle band dance più coinvolgenti del momento, pronti a far cantare il pubblico con le più grandi hit della storia dance. Super ospite internazionale della serata sarà NEJA, autentica regina della dance anni ’90 e 2000, amata in tutta Europa con successi diventati leggendari. A chiudere la festa ci penseranno Alex S Voice, vocal performer candidato tra i migliori 10 vocalist d’Italia nel 2026, insieme all’energia di Lollo DJ per un finale ad altissimo livello. Una serata unica, gratuita e tutta da vivere sotto le stelle”.

Redazione Digital