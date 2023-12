Festa del broccoletto in Ciociaria, visitatori da ogni parte “È una specialità”

Si rinnova a Roccasecca l’appuntamento ormai tradizionale dedicato ad uno dei prodotti tipici del territorio: sua maestà il broccoletto. Giunta ormai alla quattordicesima edizione, il prossimo 8 dicembre, nello spettacolare e suggestivo scenario di via Roma, la piazza longa, si terrà la Festa del Broccoletto, che ogni volta richiama migliaia e migliaia di partecipanti. Ad organizzarla, dopo averla letteralmente inventata dal nulla, l’associazione commercianti “Piazza Longa” presieduta da Giampiero Marcuccilli. Per tutta la giornata dell’Immacolata una lunghissima e diversificata fila di stands prepareranno piatti e pietanze tutte a base di broccoletto. Non solo: ricchissima anche l’animazione. Ci sarà il Villaggio di Babbo Natale, gli spettacoli per i bambini, i mercatini dell’artigianato, la musica per tutti i gusti. In più, la novità dell’edizione 2023, sarà quella di poter svolgere l’Urban Trekking, una passeggiata guidata negli angoli più suggestivi della Roccasecca medievale. “Un evento veramente da non perdere – spiega il presidente dell’associazione commercianti “Piazza Longa” Giampiero Marcuccilli – una manifestazione per tutti i gusti, per assaporare un prodotto come il broccoletto di Roccasecca cucinato e preparato nei diversi modi possibili, ma anche per vivere una festa speciale. Quest’anno abbiamo fatto le cose in grande. È prevista una ricca animazione e la possibilità di fare “urban trekking”, ossia una passeggiata nella Roccasecca medievale don tanto di vista guidata”. “Lo sforzo dei commercianti – ha concluso il presidente Marcuccilli – è stato imponente. Questo evento lo abbiamo pensato e creato dal nulla e ogni anno è diventato sempre più ricco, ripagato però dalle tantissime presenze. L’edizione dello scorso anno poi, spostata a gennaio, credo abbia superato tutti i record. Ma ci aspettiamo ancora di più. Perciò l’invito è quello di venire a Roccasecca per la Festa del Broccoletto. Un ringraziamento a tutte le attività commerciali che saranno presenti e che dimostrano la vivacità e la voglia di far vivere il centro storico della nostra città”.

Redazione Digital