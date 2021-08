Una Ferrari Roma – valore circa 200mila euro – è rimasta incastrata tra le viuzze di Orta San Giulio, cittadina della provincia di Novara, in Piemonte. Il video pubblicato sui social nelle ultime ore è diventato “virale”. A quanto pare, l’incauto automobilista voleva raggiungere il centro passando dalla stretta stradina in mezzo alle case. Non si sarebbe però accorto del divieto di passaggio ma soprattutto non si è reso conto che il vicolo era troppo stretto per riuscire a passare. Il bolide, quasi 2 metri di larghezza, portava targa svizzera. Non è chiaro come sia andata a finire; molto probabilmente è stato necessario l’intervento di un carro attrezzi. corriere.it