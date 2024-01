Ferragni, torna nella sua cabina armadio ecco le immagini

Chiara Ferragni torna piano piano ad affacciarsi al mondo dei social dopo lo scandalo pandoro Balocco. Non solo foto di famiglia ma anche foto di quello che è il suo punto di forza da sempre, cioè la moda. E’ lei che ha sempre abituato i suoi follower ai quotidiani fitcheck, ovvero un controllo del look, condiviso con i fan. Ed è in qualche modo tornato a farlo per la prima volta dopo l’accaduto. La parola “Fitcheck” è diventata ormai più che mai attuale e si tratta della combinazione di due termini derivanti dalla lingua inglese , ovvero la parola “outfit” e la parola “check”. Il luogo scelto per il ritorno del suo fitcheck è iconico: la sua cabina armadio, di cui lo stesso Fedez ha detto “”Non è una cabina armadio, è La Rinascente”. Un ritorno griffatissimo per lei -dopo uno stop forzato- con un maglione crop nero con pancia scoperta, minigonna con frangia marrone di Prada e biker boots di Miu Miu. Prima la foto appunto nella cabina armadio e a stretto giro anche in ascensore dove la Ferragni ha indossato anche un cappotto Teddy di Max Mara e una borsa Kelly di Hermes. corriere.it