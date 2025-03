Fermato in macchina con la droga, in Ciociaria arrestato

Non è passato inosservato l’atteggiamento sospetto di un diciottenne di Vicalvi che, al transito della pattuglia nella piazza centrale di Alvito, luogo di ritrovo dei giovani del posto, ha incrociato lo sguardo attento e vigile dei militari, i quali notando lo stupore del ragazzo, gli si sono avvicinati chiedendogli i documenti per l’identificazione. Ma l’atteggiamento critico del giovane ha spinto i militari ad approfondire il controllo e, infatti, l’hanno trovato in possesso di un bilancino di precisione e una modifica quantità di stupefacente tipo hashish. A quel punto, i militari, come di consueto in questi casi, hanno esteso il controllo all’abitazione di residenza del giovane, richiedendo il supporto anche dei militari di Casalvieri, i quali, insieme, hanno dato esecuzione ad una vera e propria perquisizione domiciliare, la quale ha permesso di rinvenire circa ulteriori 80 grammi di hashish, che il giovane occultava nella sua camera da letto, oltre a materiale di confezionamento e da taglio. Quanto rinvenuto nel corso della suddetta attività di polizia giudiziaria veniva quindi sottoposto a sequestro penale, in attesa delle necessarie analisi di laboratorio e del successivo deposito presso il competente Ufficio Corpi di Reato, mentre il giovane – appurate le sue responsabilità in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto e punito dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990 – veniva tratto in arresto e tradotto presso la sua abitazione, per ivi permanere a diposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino (FR), in regime di arresti domiciliari. Nel corso della successiva udienza dinanzi al competente Giudice per le Indagini Preliminari, l’arresto veniva opportunamente convalidato poiché legittimamente effettuato dai militari ed a carico del 18enne veniva emessa la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. E’ obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital