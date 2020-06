Ieri sera i Carabinieri di Alatri, durante un servizio di controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere reati in genere, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone, ai sensi dell’art.75 D.P.R. 309/90 per “detenzione illecita di stupefacenti”, un 29enne alatrense, già censito per analoghi reati. Il giovane mentre percorreva a piedi una strada della cittadina, alla vista della pattuglia dei Carabinieri cercava di allontanarsi creando sospetto negli operanti che provvedevano immediatamente a fermarlo e controllarlo.

La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire, all’interno di una tasca dei pantaloni, uno spinello già confezionato, contenente sostanza stupefacente del tipo “marijuana” del peso di grammi 0,73. Gli uomini della Benemerita proseguivano l’attività di polizia giudiziaria estendo la perquisizione anche all’abitazione del soggetto ove, nella camera da letto del predetto, venivano rinvenuti ulteriori grammi 0,64 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, sottoposto a sequestro.

Redazione Alatri