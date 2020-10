I Carabinieri di Veroli durante un controllo hanno intercettato un 35enne, già gravato da vicende penali per reati contro la persona ed il patrimonio, poiché sorpreso con fare sospetto e senza giustificato motivo nei pressi di una nota attività commerciale ubicata nel centro di Veroli. Ricorrendone i presupposti di legge, nei confronti dello stesso è stata inoltrata la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di far ritorno nel comune di Veroli per tre anni.

Redazione Veroli